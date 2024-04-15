Зачинене укриття в дитсадку Миколаєва, фото: Юлія Балуш

Миколаївці вчергове скаржаться на зачинене міське укриття. На цей раз люди не змогли зайти до сховища на території дитячого садку за адресою Чкалова, 80.

В групі Contact Center при Миколаївській міській раді жителька Юлія Балуш опублікувала фото та відео зачинених дверей в одному з міських укриттів.

Жінка пояснила, що на онлайн-карті укриттів дана адреса вказана, як актуальна, однак скористатись сховищем в момент тривоги неможливо. Крім того, вночі неможливо навіть потрапити на територію закладу, де знаходиться укриття, адже воно закрите.

— Прошу надати розʼяснення, щодо укриття за адресою Чкалова,80. На актуальній карті укриттів ця адреса зазначена, проте укриття сьогодні під час повітряної тривоги було зачинено. Чому зачинене укриття? Або якщо укриття дитячого садочка не можна використовувати, то воно є на актуальній карті укриттів? — написала Юлія Балуш.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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