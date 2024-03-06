Миколаївці скаржаться на занедбаність покинутої території поблизу Будинку вчителя у Центральному районі.

Про це мешканка Ірина Ганжул повідомила у Facebook-групі Contact center при Миколаївській міськраді.

За бетонним парканом по проспекту Центральному, 172 раніше була автостоянка. Зараз територія перетворилась на сміттєзвалище, де живуть безхатченки та наркомани.

Покинута територія на проспекті Центральному, фото: Ірина Ганжул Покинута територія на проспекті Центральному, фото: Ірина Ганжул Покинута територія на проспекті Центральному, фото: Ірина Ганжул

За її словами, аналогічна ситуація утворилась і по адресі проспект Центральний, 162.

— Територія за парканом у центрі міста після будівництва новобудови занедбана та стала постійним притулком наркоманів та безхатченків з усього району! Велика кількість шприців зразу за парканом. Зі сторони Колодязної відкритий доступ до цієї занедбаної ділянки. Така ж ситуація між проспектом Центральний, 162 та трохи нижче. Поруч садок, дитячі майданчики, гуляють діти! — написала жінка.

Раніше на містяни скаржились на стан тротуару по вулиці Кузнецька, де більше року утворилась яма, яку засипають сміттям.

Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.