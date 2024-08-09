На Баштанщині 9 серпня, у селі Степанівка, водолази знайшли та вилучили з води тіло чоловіка, який потонув двома днями раніше.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що чоловік потонув надвечір 7 серпня.
«34-річний чоловік пішов купатись у місцевому ставку та зник під водою. Рятувальники протягом двох днів проводили пошукові роботи. Сьогодні вранці його тіло було виявлено на відстані близько 15 метрів від берега», — пишуть у пресслужбі.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 30 липня, у місцевому ставку в Одеської області водолази витягли тіло 48-річного чоловіка.
|
Слухайте, ну це вже занадто. Про Руський маяк на Руській косіДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
На Баштанщині 9 серпня, у селі Степанівка, водолази знайшли та вилучили з води тіло чоловіка, який потонув двома днями раніше.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що чоловік потонув надвечір 7 серпня.
«34-річний чоловік пішов купатись у місцевому ставку та зник під водою. Рятувальники протягом двох днів проводили пошукові роботи. Сьогодні вранці його тіло було виявлено на відстані близько 15 метрів від берега», — пишуть у пресслужбі.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 30 липня, у місцевому ставку в Одеської області водолази витягли тіло 48-річного чоловіка.