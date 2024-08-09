На Миколаївщині водолази дістали з води тіло чоловіка. Фото: ДСНС

На Баштанщині 9 серпня, у селі Степанівка, водолази знайшли та вилучили з води тіло чоловіка, який потонув двома днями раніше.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що чоловік потонув надвечір 7 серпня.

«34-річний чоловік пішов купатись у місцевому ставку та зник під водою. Рятувальники протягом двох днів проводили пошукові роботи. Сьогодні вранці його тіло було виявлено на відстані близько 15 метрів від берега», — пишуть у пресслужбі.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

На Миколаївщині водолази дістали з води тіло чоловіка. Фото: ДСНС

На Миколаївщині водолази дістали з води тіло чоловіка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 30 липня, у місцевому ставку в Одеської області водолази витягли тіло 48-річного чоловіка.