Будинок на Шнеерсона з боку вулиці Адміральскої, фото «НикВести»

Жителі будинку по вулиці Шнеерсона, 2 в Миколаєві поскаржились на стан будівлі, яка покрилась тріщинами. Вони стверджують, що будинку необхідно укріплення фундаменту та ремонт старих водопровідних та каналізаційних труб.

Про це йдеться в статті «НикВести» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати.

Майже два місяці тому жителі почали помічати величезні наскрізні тріщини на фасаді дому, всередині у підʼїздах та навіть у квартирах з новим ремонтом. Мікротріщини по будівлі фіксувались ще з 2016 року. Але за останній час ситуація докорінно погіршилась. На зміщення фундаменту могло вплинути два фактори: авіаудар по будівлі Миколаївської ОДА та прорив старих труб у підвалі дому.

— У березні ми просто всім будинком різко відчули, що у нас не зачиняються двері. І різко з'явилися такі тріщини. В цей період місто ще й було під атакою росіян. І ми почали думати, може це якась сейсмічна активність. І будинок, в принципі, не новий. Ми зібрались усім будинком, обговорювали цю проблему. Дійшли висновку, що навряд чи це від прильотів, яким би дім не був старим, але це надто далеко. І от тут зʼявилась думка про те, що це може бути від води, — розповіла жителька дому Аліна.

Витік води місцеві виявили самостійно, почувши звук у підвалі, ключі від якого були лише в управляючої компанії «ЖЕК «Забота». Як виявилось, зі старих труб, з яких вже давно витікала вода, стався прорив.

— Нам довелось вскрити це приміщення під сусідами, а там просто Ніагарський водоспад, 40 сантиметрів води стояло. Тут раніше була котельня, і там були труби, за якими мав слідкувати ЖЕК, — пояснила Аліна.

Підвал будинку, де раніше знаходилась котельня. Після прориву труби вода у ньому досягла 40 см, фото «НикВести»

Ліквідовувати наслідки люди почали самостійно пізньої ночі. На заміну матеріалів жителям також довелось самостійно зібрати близько 24 тисяч гривень, адже коштів в управляючої компанії не виявилось, фахівці лише провели роботи по заміні труб.

— За 6 років, скільки я тут, робіт по дому ніяких майже не проводилось. Як здали цей дім у 50-ті роки, з тих пір труби водопровідні так і стоять. Ніякого ремонту ми не бачили. Тобто у фонді дому є всього 4800 гривень. Це за скільки років накопили?, — поскаржились люди.

Олег Старєв, директор «ЖЕК «Забота», фото «НикВести»

В свою чергу, керівництво ЖЕКу, коментуючи стан будівлі, пояснило, що фасадні роботи не належать до поточного ремонту будівлі, яким вони опікуються.

— У якому сенсі підтримував безпеку? Ви розумієте, що є поняття поточного ремонту, а є капітального? Ви знаєте, як складається проєктна документація тощо? Завдання ЖЕКу — це поточний ремонт. Фасадні роботи не належать до поточного ремонту. До цього відноситься заміна труб, роботи з опалення, каналізації, води, шифер десь щось замінити. Але глобально ЖЕК нічого не робить. За законом України про житлово-комунальні послуги, обов'язок капітального ремонту лежить на співвласниках будинку, — сказав директор компанії Олег Старєв.

Крім того, він пояснив, що ЖЕК не має достатньо коштів на фінансування закупки матеріалів для їх заміни, тому люди зібрали гроші на нові труби самі.

— Ми замінили трубу: допомогли працівниками та додали матеріалів. У нас на статті поточного ремонту було 4 чи 6 тисяч гривень. Ми купили на ці гроші матеріали, а мешканці — доклали решту суми. І ми все зробили, ніби як, ну, спільними зусиллями. Не можна сказати, що вони зробили, — сказав директор ЖЕКу.

Після заміни труб інших робіт по дому управляюча компанія не проводила. Хоча Департамент ЖКГ просив, щоб ЖЕК відслідковував рух тріщин, встановлюючи на них «маячки». Проте це також зробили мешканці Шнеєрсона, 2.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».