Трамвайне депо у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

У Миколаєві з 15 квітня тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №3.

Про це повідомляє на КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що зміна руху пов'язана з ремонтними роботами, які ведуться на Потьомкінській.

«У зв'язку з проведенням робіт службою колій, трамваї за маршрутом №3 рухатимуться від ЧСЗ по вулицях Декабристів, Потьомкінська до 10-ї Воєнної. Повернення у зворотному напрямку від 10-ї Воєнної по вулицях 6-та Слобідська, Кузнецька до ЧСЗ», – повідомили на підприємстві.

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