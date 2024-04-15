У Миколаєві з 15 квітня тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №3.
Про це повідомляє на КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміна руху пов'язана з ремонтними роботами, які ведуться на Потьомкінській.
«У зв'язку з проведенням робіт службою колій, трамваї за маршрутом №3 рухатимуться від ЧСЗ по вулицях Декабристів, Потьомкінська до 10-ї Воєнної. Повернення у зворотному напрямку від 10-ї Воєнної по вулицях 6-та Слобідська, Кузнецька до ЧСЗ», – повідомили на підприємстві.
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У Миколаєві з 15 квітня тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №3.
Про це повідомляє на КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміна руху пов'язана з ремонтними роботами, які ведуться на Потьомкінській.
«У зв'язку з проведенням робіт службою колій, трамваї за маршрутом №3 рухатимуться від ЧСЗ по вулицях Декабристів, Потьомкінська до 10-ї Воєнної. Повернення у зворотному напрямку від 10-ї Воєнної по вулицях 6-та Слобідська, Кузнецька до ЧСЗ», – повідомили на підприємстві.
Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».