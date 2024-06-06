Ілюстративне фото

Сьогодні, 6 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Нагірна;

вул. 4 Поздовжня.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Київська;

ул. Біла;

вул. Карпенка;

вул. Озерна;

пров. Срібний Док;

пров. Художній;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 11 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Привільна;

вул. Безіменна;

вул. 10 Військова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Б. Хмельницького;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Лиманська;

вул. Оранжерейна;

пров. 4 Маячний.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».