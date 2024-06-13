У селі Коропове Чугуївського району, що на Харківщині, 2-річна дитина потонула в басейні.

Про це повідомили в ДСНС.

Подія сталася вчора, 12 червня, на території приватної садиби. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні. Деталі події з’ясовуються, додали в ДСНС.

Наразі невідомо, чи правоохоронці взялися за розслідування смерті дитини. Ми звернулися по коментар до поліції та прокуратури Харківщини.

У ДСНС наголосили, що лише за тиждень в Україні на водоймах загинули 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже 31.

«Бережіть найцінніше — життя дітей. Постійно розповідайте їм про правила безпеки і не залишайте малечу без нагляду біля води», — закликали рятувальники.

Нагадаємо, вечері 4 червня у ставку в селі Романова Балка, що на Миколаївщині, потонув чоловік.