Затримання підозрюваного. Фото прокуратури Харківської області

На Харківщині затримали чоловіка, який підозрюється у вирубці лісів для потреб російської армії. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що під час окупації Куп'янську чоловік пішов на співпрацю з окупантами та з майстер лісу ДП «Куп’янське лісове господарство» став «мастером леса Купянского лесничества».

Чоловік вирубував український ліс для подальшої передачі деревини російським військовим. За «роботу» на росіян він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Також повідомляється, що тривалий час чоловік намагався «замаскуватися» в Купʼянську та періодично мешкав у родичів.

Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть 53-річного чоловіка, якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, за минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності на території області.