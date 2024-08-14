В Херсонській області команда пожежної охорони постраждала через повторну атаку російського безпілотника в селі Станіслав.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА.

«Херсонщина: під час ліквідації наслідків ворожого удару в селі Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну атаку», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що четверо рятувальників отримали акустичні травми. Медики оглянули їх, але постраждалі відмовились від госпіталізації. Пожежний автомобіль також був пошкоджений.

Постраждала автівка рятувальників, фото: ДСНС Постраждала автівка рятувальників, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня, російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу «Shahed-136/131».