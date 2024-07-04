Вчора, 3 липня, росіяни атакували 23 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула одна людина, ще семеро — поранені.
Як інформує начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Клапая, Широка Балка, Приозерне, Олександрівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Бургунка, Монастирське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Зміївка, Львове, Козацьке та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків.
«Зафіксовано влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.
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Вчора, 3 липня, росіяни атакували 23 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула одна людина, ще семеро — поранені.
Як інформує начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Клапая, Широка Балка, Приозерне, Олександрівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Бургунка, Монастирське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Зміївка, Львове, Козацьке та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків.
«Зафіксовано влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.