Заміноване поле біля Снігурівки. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

У Миролюбівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

«Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови», — йдеться в повідомленнію

Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Олександр Прокудін наголосив, що близько 60% херсонських полів потенційно заміновані. «Працювати безпечно лише на тих землях, які обстежили сапери».

Нагадаємо, 17 березня, у селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора. Селянин приїхав підготувати землю до сівби, а натомість отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості.