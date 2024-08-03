Швидка мдична допомога, фото: informator.

Вранці 3 серпня в Антонівці, що у Херсонській області, четверо людей отримали поранення через атаку російського безпілотника.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, близько десятої ранку російські військові скинули вибухівку з дрона на жінок, які перебували на подвір’ї. Внаслідок цього у 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, ще одна жінка 74-ти років дістала поранення стегна.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. За даними ОВА, росіяни вибухівку з БпЛА на 33-річного чоловіка, який знаходився на вулиці біля власного авто. Він отримав уламкове поранення ніг. Ще один чоловік віці 40 років отримав мінно-вибухову травму.

Всіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що схожа ситуація була 25 липня. Російські війська з дрона атакували чоловіка у селі Садове на Херсонщині.