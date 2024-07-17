Росіяни вдарили по житлових кварталах на Херсонщині. Фото: Getty Images

Російські війська у вівторок, 16 липня, атакували 17 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок ударів 7 цивільних отримали поранення, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Херсону», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку. також були пошкоджені житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 19 приватних будинків, ангарні приміщення та приватні автомобілі.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Відступ з плацдарму був здійснений задля безпеки військових, оскільки через руйнування всіх будівель і укриттів російськими силами, солдатам не було де сховатися від обстрілів.