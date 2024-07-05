Залишок снаряду РФ, поламаний паркан та повалені дерева у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон

Вчора, 5 липня, росіяни атакували 18 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали троє людей.

Як інформує начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Осокорівка, Михайлівка, Максима Горького, Дніпровське, Антонівка, Одрадокам'янка, Шевченківка, Берислав, Янтарне, Вірівка, Станіслав, Гаврилівка, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинка, Дар'ївка і Херсон.

Зазначається, що через удари зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

«Зафіксовані влучання в медичний заклад та газопровід, пошкоджені господарчі споруди та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що над Миколаївською областю було знищено три дрони, про що повідомляла Миколаївська ОВА.