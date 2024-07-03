Російський боєприпас, фото з відкритих джерел

Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета на Херсонщині травмувались двоє чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що 27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Наразі постраждалим надали медичну допомогу.

За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

Нагадаємо,з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.