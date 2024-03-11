Судова влада України, фото з відкритих джерел

Суд у Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід працівників військкоматів, що адресно видавали повістки.

Про це повідомляє Києво-Святошинський райсуд Київської області.

За даними слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК і СП на територію ЖК «Софіївський квартал», знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток.

Після цього в закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Одного разу він написав: «У нас знову в гостях ТЦК».

В ухвалі суду зазначають, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до ЗСУ. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

На суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Крім того, він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме. Зрештою суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Проте, обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.

Нагадаємо, що житель Миколаєва Євген Базулько, якого визнали винним у перешкоджанні роботі журналістки місцевого видання «Корабелов.Інфо» Наталії Бєлової, намагається оскаржити рішення.