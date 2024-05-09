На Львівщині загинув чоловік після вибуху гранати / Фото: Нацполіція

Ввечері 8 травня на вулиці у Бориславі Львівської області вибухнула граната. Загинув чоловік — єдиний, хто в цей момент був на місці.

Вибух стався о 20:50 на вулиці Івасюка, повідомили в поліції Львівської області.

«Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було», — йдеться у повідомленні.

На місце одразу вирушили оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки взявся боєприпас та чому вибухнув. Як кваліфікувати подію, ще вирішують.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.