У Миколаївській області запрацювала ще одна мобільна аптека з новим маршрутом.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, тепер дві такі аптеки обслуговують 24 населені пункти на деокупованих територіях області.

«Виконуючи доручення начальника ОВА та реалізовуючи державну програму «Доступні ліки» ми продовжуємо працювати у цьому напрямку. Вдячний за підтримку голові Миколаївської обласної ради та депутатам, які сприяють реалізації цієї вкрай необхідної для населення програми. Також тісно співпрацюємо з ПКВО «Фармація» та очільниками ТГ над іншими формами забезпечення людей лікарськими засобами, там, де аптек взагалі немає та не було. Разом до Перемоги», – повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров.

На Миколаївщині почала курсувати ще одна мобільна аптека, фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині почала курсувати ще одна мобільна аптека, фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині почала курсувати ще одна мобільна аптека, фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що реалізація програми «Мобільні аптеки» здійснюється у співпраці з Миколаївською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Миколаївській області та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

Нагадаємо, що в Україні перша мобільна аптека запрацювала у січні 2024 року. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.