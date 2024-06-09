Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.

До гасіння залучились 60 вогнеборців та 20 спецавтомобілів, повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

«Спільними зусиллями вдалось не допустити збільшення масштабів горіння, але й тієї площі, яку вогонь встиг пройти, забагато, адже це все наша родюча українська земля. Та й шкоди навколишньому середовищу під час горіння та виділення з димом великої кількості шкідливих речовин завдано чимало», — зазначили у службі.

Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що станом на квітень, через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.