На Миколаївщині активізувалися «податкові» шахраї. Фото з відкритих джерел

У Миколаївській області поновились випадки шахрайства з боку невідомих осіб, які телефоном звертаються до підприємців з проханням зв’язатися із керівництвом податкових інспекцій у Миколаївській області для вирішення «проблемних питань».

Про це повідомляє податкова служба Миколаївщини.

Нещодавно такі шахраї проявили себе на території Врадіївського та Арбузинського районів. Вони телефонують підприємцям, представляються інспекторами податкової служби, розповідають, що планується податкова перевірка ДПС і для того, щоб її уникнути, необхідно терміново передзвонити начальникам ДПІ, в яких вони знаходяться на обліку.

Номери телефонів, за якими потрібно зв’язатися з керівниками податкових інспекцій (0987082447, 0989263994), не належать цим керівникам.

При цьому, шахраї зазначають, що для вирішення «проблемних питань» достатньо перерахувати кошти на картку MONOBANK № 4441111160585810.

«Своїми діями вони відверто дискредитують працівників податкової служби, негативно впливають на їх ділову репутацію та честь. Громадяни, будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію та не дозволяйте аферистам вводити себе в оману», — повідомили у податковій.

Про факти телефонних дзвінків від податкових шахраїв необхідно повідомити в поліцію за телефоном 102, а також відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефоном: (0512) 50-19-13, на електронні адреси: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua, або особисто, за адресою: Миколаїв, вулиця Лягіна, 6.

Раніше повідомлялося, що довірившись псевдобанкіру, миколаївець втратив 70 тисяч гривень.