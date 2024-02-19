На Миколаївщині народилося 96 дітей, фото з відкритих джерел

В період з 12 по 18 лютого в медичних закладах Миколаївської області народилось 96 дітей. З них 2 двійні.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 46 дівчаток та 50 хлопчиків

«З найменшою вагою 1190 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївської міської ради, у Миколаєві за тиждень народилися 48 немовлят. Серед них 26 хлопчиків та 22 дівчинки. З них одна двійня.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.