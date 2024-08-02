На Миколаївщині затримали браконьєрів. Фото: відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області

У Березанській громаді Миколаївської області, 31 липня та 1 серпня, поліцейські викрили двох рибалок, які за допомогою сіток незаконно виловили рибу та креветки.

Як повідомляє Поліція Миколаївської області, у чоловіків вилучили човни, заборонене знаряддя лову та рибу, яку передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

«У рибалок вилучили 2 лісові сітки та 2 ятери. Також 46 кефалів, 28 тарані, 8 мерланг, 23 морських язика, 19 глосів, 6530 атерин і 2475 креветок», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сума завданих державі збитків становить 323 765 тисяч гривень.

На Миколаївщині затримали браконьєрів. Фото: відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області

Щодо браконьєрів поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального Кодексу України («Незаконні заняття рибним, звіриним або іншим водним видобувним промислом»). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

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