Постачання газу, ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині 77,8% жителів області сплачують за постачання газу.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогаз Трейдинг».

Згідно з оприлюдненими даними компанії, найвищий рівень розрахунків у 100% демонструють: Закарпатська, Тернопільська, Полтавська, Волинська та Запорізька області. Високий показник також у Львівської області - 90,7%. Інші регіони мають суттєво нижчі показники розрахунків за постачання газу.

«Своєчасні розрахунки за газ є критично важливими для забезпечення енергетичної безпеки України. Це дозволяє нам підтримувати стабільне постачання та готуватися до опалювального сезону», – зазначили у «Нафтогаз Трейдингу».

Рівень оплати за газ, ілюстрація: Нафтогаз

Нагадаємо, у Миколаєві тимчасово призупинено рішення про збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.