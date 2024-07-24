На Миколаївщині 77,8% жителів області сплачують за постачання газу.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогаз Трейдинг».
Згідно з оприлюдненими даними компанії, найвищий рівень розрахунків у 100% демонструють: Закарпатська, Тернопільська, Полтавська, Волинська та Запорізька області. Високий показник також у Львівської області - 90,7%. Інші регіони мають суттєво нижчі показники розрахунків за постачання газу.
«Своєчасні розрахунки за газ є критично важливими для забезпечення енергетичної безпеки України. Це дозволяє нам підтримувати стабільне постачання та готуватися до опалювального сезону», – зазначили у «Нафтогаз Трейдингу».
Нагадаємо, у Миколаєві тимчасово призупинено рішення про збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.
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На Миколаївщині 77,8% жителів області сплачують за постачання газу.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогаз Трейдинг».
Згідно з оприлюдненими даними компанії, найвищий рівень розрахунків у 100% демонструють: Закарпатська, Тернопільська, Полтавська, Волинська та Запорізька області. Високий показник також у Львівської області - 90,7%. Інші регіони мають суттєво нижчі показники розрахунків за постачання газу.
«Своєчасні розрахунки за газ є критично важливими для забезпечення енергетичної безпеки України. Це дозволяє нам підтримувати стабільне постачання та готуватися до опалювального сезону», – зазначили у «Нафтогаз Трейдингу».
Нагадаємо, у Миколаєві тимчасово призупинено рішення про збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.