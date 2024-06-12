Пожежа дров у Миколаївській області / Фото: ДСНС

У вівторок 11 червня вогнеборці двічі виїздили на гасіння літніх кухонь у Первомайському районі Миколаївщини.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, пожежі виникли на вулиці Центральній у селі Мар’янівка та вулиці Братів Вайчикових села Грушівка.

За словами рятувальників, в першому випадку площа горіння склала 24 квадратних метра. Вдалося уникнути перекидання вогню на житловий будинок, розташований поруч. Причинами в обох випадках ймовірно стало коротке замикання електромережі.

Також цього дня надзвичайники ліквідували пожежу дров на території приватного будинку на вулиці Центральній села Василівка у Миколаївському районі, її причина встановлюється.

Нагадаємо, у Первомайську двоє чоловіків отримали опіки під час пожежі автомобілю. За даними рятувальників, двоє чоловіків, які перебували в автомобілі в момент займання, вирішили самотужки загасити вогонь, в результаті чого отримали опіки.