На Миколаївщині 29 липня горіла вантажівка з зерном. Фото: ДСНС

В понеділок, 29 липня, у Степівській територіальній громаді на Миколаївщині на території підприємства загорілась кабіна вантажного автомобіля International. На місце події оперативно прибула пожежна бригада.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївські області.

За інформацією рятувальників, до вантажівки був під'єднаний причіп, завантажений приблизно 35 тоннами пшениці. Поруч із транспортним засобом знаходились інші вантажівки.

На Миколаївщині 29 липня горіла вантажівка з зерном. Фото: ДСНС На Миколаївщині 29 липня горіла вантажівка з зерном. Фото: ДСНС

Пожежу ліквідували на площі 8 квадратних метрів. Зерно та поруч припарковані автомобілі не постраждали. Причину загоряння наразі встановлюють.

Нагадаємо, у вівторок, 30 липня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.