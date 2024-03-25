У понеділок на Миколаївщині прогнозують сильний вітер. Фото: golos.ua

У Миколаївській області 25 березня оголошено штормове попередження через сильний вітер — у поривах його швидкість може сягати до 20-ти метрів за секунду.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, така погода відповідає першому рівню небезпечності — «жовтому».

Зазначається, що найближчі 1-2 години по області та Миколаєву очікується посилення південного вітру 15-20 метрів на секунду.

Така погода збережеться до кінця доби.

Нагадаємо, що вчора, 24 березня, синоптики також повідомляли про погіршення погодних умов у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов.