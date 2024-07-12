Місце, де сталися бійка. Фото: поліція у Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару ножем в грудну клітку.

Інцидент трапилась 11 липня, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як зазначили слідчі, що 56-річний потерпілий та його 64-річний знайомий разом вживали алкогольні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав товаришу удару ножем у грудну клітку.

З місця події чоловіка забрала швидка. Наразі чоловік перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.

Поліція затримала 64-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину — ніж та направили його на експертне дослідження.

Слідчі повідомили затриманого про підозру за частина 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

За вчинене йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, які вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.