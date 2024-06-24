Травмпункт ЛШМД був зруйнований внаслідок російського обстрілу влітку 2022 року, архівне фото НикВести

За час повномасштабної війни у Миколаївській області було пошкоджено 152 об'єктів медзакладів та ще 13 зруйновано повністю без можливості відновлення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що понад два роки через бомбардування та системні атаки росії було пошкоджено 1619 об’єктів медзакладів та ще 214 зруйновано повністю без можливості відновлення.

Зокрема, найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Крім того, зараз отримати дані щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

В Мінздоров'я зазначили, в Миколаївській області повністю відновлено 82 об'єкти медзакладів та 50 відновлені частково.

У відомстві також повідомили, що вже повністю відновлено 524 обʼєкти медзакладів та ще 358 відновлені частково. Йдеться про відбудову лікарень на деокупованих територіях, а також тих, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Роботи з відновлення триватимуть й надалі.

Нагадаємо, що Миколаївщина стала однією з областей, де за час великої війни росіяни зруйнували найбільше лікарень. Тільки у Миколаєві за рік повномасштабного вторгнення від ворожих обстрілів постраждали 16 медичних закладів: там вибиті вікна, двері, понівечений дах. На їх відновлення з бюджету міста виділили близько 16 мільйонів гривень.

Водночас до відбудови медичної галузі міста та області долучаються міжнародні партнери. До прикладу, партнери з Казахстану відбудували травматологічний пункт Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Відкриття відбулося 18 серпня 2023 року.

Крім того, коштом німецьких партнерів у Баштанці Миколаївської області почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.

Також відомом, що Миколаївська область отримала 626,8 мільйона гривень на відбудову та реставрацію пʼяти критичних об'єктів області. Серед них: капітальна відбудова будівлі психоневрологічного відділення КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» (200,2 мільйона гривень), реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради (86,8 мільйона гривень) та перебудова будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» (45,3 мільйона гривень).

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.