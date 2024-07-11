На Миколаївщині низка населених пунктів залишиться без газу на декілька діб, фото з відкритих джерел

На Миколаївщині три населені пункти на дев'ять діб відключать від газопостачання.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».

Зазначається, що оператором газотранспортної системи України будуть проводитись ремонтні роботи на магістральному газопроводі.

Зокрема, з 16 по 24 липня буде припинено газопостачання сіл Гур’ївка, Піски та Костянтинівка.

Нагадаємо, що 11 липня, з 13:00 до 18:00 буде тимчасово припинено подачу води у Вознесенську через технологічну зупинку насосних станцій.