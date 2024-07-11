На Миколаївщині три населені пункти на дев'ять діб відключать від газопостачання.
Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».
Зазначається, що оператором газотранспортної системи України будуть проводитись ремонтні роботи на магістральному газопроводі.
Зокрема, з 16 по 24 липня буде припинено газопостачання сіл Гур’ївка, Піски та Костянтинівка.
Нагадаємо, що 11 липня, з 13:00 до 18:00 буде тимчасово припинено подачу води у Вознесенську через технологічну зупинку насосних станцій.
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На Миколаївщині три населені пункти на дев'ять діб відключать від газопостачання.
Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».
Зазначається, що оператором газотранспортної системи України будуть проводитись ремонтні роботи на магістральному газопроводі.
Зокрема, з 16 по 24 липня буде припинено газопостачання сіл Гур’ївка, Піски та Костянтинівка.
Нагадаємо, що 11 липня, з 13:00 до 18:00 буде тимчасово припинено подачу води у Вознесенську через технологічну зупинку насосних станцій.