На Миколаївщині низка населених пунктів залишиться без газопостачання на дві доби, фото з відкритих джерел

На Миколаївщині шість населених пунктів на дві доби відключать від газопостачання.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі»

Зазначається, що для проведення ремонтних робіт ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» газопостачання буде припинено для споживачів низки селищ Баштанського району.

Зокрема, з 8:00 7 травня до 18:00 8 травня без газопостачання тимчасово залишаться мешканці населених пунктів: Новоіванівка, Явкине, Київське, Новопавлівка, Старосолдатське, Зелений клин.

Нагадаємо, 7 травня у Миколаєві через аварію на водопровідній мережі знову не буде води в деяких районах міста.