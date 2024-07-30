Сьогодні, 30 липня, на автодорозі М-14 «Одеса – Миколаїв» між населеними пунктами Нечаяне та Половинки Миколаївського району сталась аварія.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, аварія сталась за участі вантажівок з напівпричепами DAF, Skania та автомобіля Volkswagen LT 35.

У результаті аварії 59-річний водій мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

«За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині сталась ДТП, фото: пресслужба поліції

На Миколаївщині сталась ДТП, фото: пресслужба поліції

На Миколаївщині сталась ДТП, фото: пресслужба поліції

Зазначається, що поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, 28 липня, близько 23-ї години, на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai та Daewoo.