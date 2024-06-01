У Мостівській громаді на Вознесенщині поліцейський Володимир Мінько разом із місцевою жителькою врятували дитинча дикої косулі.
Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.
«Тваринку, яку вигнали з лісу собаки та ледь не пошматували, помітила жителька Мостівської територіальної громади, що на Вознесенщині. Аби врятувати маленьку косулю, жінка звернулась по допомогу до поліцейського офіцера громади», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі поліції додали, що вже за декілька хвилин шериф був на місці, відігнав зграю собак та разом із жінкою відвезли тваринку до мисливського угіддя. Нині косулею опікуються єгері.
Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині впродовж місяця безкоштовно вакцинували домашніх тварин від сказу та інших інфекційних хвороб.
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У Мостівській громаді на Вознесенщині поліцейський Володимир Мінько разом із місцевою жителькою врятували дитинча дикої косулі.
Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.
«Тваринку, яку вигнали з лісу собаки та ледь не пошматували, помітила жителька Мостівської територіальної громади, що на Вознесенщині. Аби врятувати маленьку косулю, жінка звернулась по допомогу до поліцейського офіцера громади», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі поліції додали, що вже за декілька хвилин шериф був на місці, відігнав зграю собак та разом із жінкою відвезли тваринку до мисливського угіддя. Нині косулею опікуються єгері.
Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині впродовж місяця безкоштовно вакцинували домашніх тварин від сказу та інших інфекційних хвороб.