На Миколаївщині врятували маленьку косулю, фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Мостівській громаді на Вознесенщині поліцейський Володимир Мінько разом із місцевою жителькою врятували дитинча дикої косулі.

Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

«Тваринку, яку вигнали з лісу собаки та ледь не пошматували, помітила жителька Мостівської територіальної громади, що на Вознесенщині. Аби врятувати маленьку косулю, жінка звернулась по допомогу до поліцейського офіцера громади», – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині врятували маленьку косулю, фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У пресслужбі поліції додали, що вже за декілька хвилин шериф був на місці, відігнав зграю собак та разом із жінкою відвезли тваринку до мисливського угіддя. Нині косулею опікуються єгері.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині впродовж місяця безкоштовно вакцинували домашніх тварин від сказу та інших інфекційних хвороб.