Держекоінспектори знайшли у Баштанському районі Миколаївської області незаконний кар’єр, з якого вівся видобуток піску і гравію.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Кар’єр виявили на земельних ділянках біля сел Піски та Христофорівка.

На Миколаївщині викопали незаконний кар’єр з гравієм і піском. Фото: Держекоінспекція На Миколаївщині викопали незаконний кар’єр з гравієм і піском. Фото: Держекоінспекція На Миколаївщині викопали незаконний кар’єр з гравієм і піском. Фото: Держекоінспекція

За попередніми розрахунками, було незаконно добуто близько 5 тисяч кубічних метрів гравійно- піщаної сировини.

Інспекція повідомила про це до Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури.

25 квітня 2024 року за даним фактом Баштанською окружною прокуратурою відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 240 Кримінального Кодексу України (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі).

На даний час проводиться досудове розслідування.

Раніше на Миколаївщині спіймали чоловіка, який завантажував пісок у стихійному кар’єрі без дозвільних документів.