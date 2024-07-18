Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві та області 17 та в ніч на 18 липня відбулося 45 пожеж. Горіли авто, сміття, суха трава, через російський обстріл, також загорівся ліс. На одній з пожеж загинув чоловік.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Житловий сектор — 11 пожеж;

Суха трава, лісосмуги, пожнивні залишки, сміття — 28 пожеж;

На об’єктах — 3 пожежі;

Транспорт — 2 пожежі.

Також внаслідок обстрілу росіян на відкритій території за межами населених пунктів Куцурубської громади в Миколаївському районі загорілися хвої та сухостій. Пожежу оперативно ліквідували.

В Галицинівській громаді Миколаївського району рятувальникам та місцевій пожежній охороні довелось двічі працювати на пожежах. Спочатку гасили господарчу будівлю на площі 50 квадратних метрів в селі Степова долина, пізніше — житловий будинок площею 80 квадратних метрів в селі Прибузьке.

В Миколаєві тричі горіли помешкання. У Корабельному районі міста горіла покрівля (2 квадратних метри).

Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

На гасіння балкона та кімнати квартири на четвертому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку в Заводському районі залучались одразу три пожежно-рятувальних відділення. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Також незначне займання домашніх речей в житловому будинку зафіксовали в мікрорайоні Велика Корениха.

Під час гасіння пожежі матраса в підвальному приміщенні п’ятиповерхівки Центрального району Миколаєва знайшли тіло загиблого 52-річного чоловіка. Обставини з’ясовують співробітники поліції.

В селі Петропавлівка Березнегуватської громади Баштанського району пожежу сінника та соломи (450 квадратних метрів) приборкали вогнеборці 9 ДПРЧ.

Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 17-18 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

В Баловно-Матвіївському лісовому урочищі у Миколаївському районі горіла хвойна підстилка площею 4 гектари. Для моніторингу ситуації залучався квадрокоптер. Допомагали працівники державного підприємства «Ліси України» та місцеве населення.

Також масштабне горіння покрівлі цеху, що не експлуатується ліквідовували надзвичайники у Миколаєві.

На Вознесенщині загорілися автомобілі: ВАЗ Priora горів (площею 5 квадратних метрів) у селі Сергіївка та Volksvagen Passat у селі Новогригорівка (8 квадратних метрів). В першому випадку підрозділи ГУ ДСНС не залучались, в другому окрім транспортного засобу довелось гасити пожежу сухостою площею 2,7 гектара.

Загалом на пожежах працювали 220 людей, 59 одиниць техніки, з яких 2 водовозки та автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.