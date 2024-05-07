Минулої доби, 6 травня, у Миколаївській області відбулось вісім пожеж. Горіли сухостій, очерет та сміття.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що сім пожеж — це горіння сухої трави, сміття, очерету на відкритих територіях та на території КП «Коблівського комунгоспу». Загальна площа пожеж склала майже 4 гектара.
«Слід розуміти, що для їх ліквідації залучались чималі сили: від ДСНС — понад 20 вогнеборців, 6 спецавтомобілів; вогнеборці місцевих пожежних охорон «Рибаківка», «Коблеве»; бульдозер СТ-130 КП «Коблівський комунгосп», водовозка МТЗ-1221 з бочкою 10 м куб, ТОВ «ВВІ-АГРО» села Новофедорівка», — наголошують у ДСНС.
Причини традиційні — підпали та необережне поводження з вогнем. Варто зазначити, що загалом, з початку року зареєстровано 258 пожеж в природних екосистемах загальною площею 222,5.
«Рятувальники Миколаївщини вчергове звертаються до громадян! Не провокуйте пожеж в екосистемах, адже це: по-перше — небезпечно для здоровʼя; по-друге — тягне за собою адміністративну відповідальність; по-третє — залучаються оперативні служби та використовуються матеріальні ресурси. Будьте свідомими та сумлінно дотримуйтесь правил пожежної безпеки!», — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
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Минулої доби, 6 травня, у Миколаївській області відбулось вісім пожеж. Горіли сухостій, очерет та сміття.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що сім пожеж — це горіння сухої трави, сміття, очерету на відкритих територіях та на території КП «Коблівського комунгоспу». Загальна площа пожеж склала майже 4 гектара.
«Слід розуміти, що для їх ліквідації залучались чималі сили: від ДСНС — понад 20 вогнеборців, 6 спецавтомобілів; вогнеборці місцевих пожежних охорон «Рибаківка», «Коблеве»; бульдозер СТ-130 КП «Коблівський комунгосп», водовозка МТЗ-1221 з бочкою 10 м куб, ТОВ «ВВІ-АГРО» села Новофедорівка», — наголошують у ДСНС.
Причини традиційні — підпали та необережне поводження з вогнем. Варто зазначити, що загалом, з початку року зареєстровано 258 пожеж в природних екосистемах загальною площею 222,5.
«Рятувальники Миколаївщини вчергове звертаються до громадян! Не провокуйте пожеж в екосистемах, адже це: по-перше — небезпечно для здоровʼя; по-друге — тягне за собою адміністративну відповідальність; по-третє — залучаються оперативні служби та використовуються матеріальні ресурси. Будьте свідомими та сумлінно дотримуйтесь правил пожежної безпеки!», — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.