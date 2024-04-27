На Миколаївщині 26 квітня знищили 3 крилаті ракети / Архівне фото «НикВести»

Протягом минулої доби над Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ворожі крилаті ракети.

Про це у ранковому зведенні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкодження отримали два приватні будинки і три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Миколаївський район минулої доби перебував під обстрілами з артилерії та дронів.

Вчора, 26 квітня, о 10:17, 11:51, 20:50 та 23:40 під ворожими артилерійськими обстрілами знаходилась Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Також вчора, 26 квітня, о 11:32, 13:59, 14:19, 17:06, 17:43 та 20:51 ворог наносив артилерійські та мінометні обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 26 квітня, об 11:09 та 18:00 направив дрони-камікадзе типу FPV територією Куцурубської громади. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Вчора, 26 квітня, о 13:27 ворог атакував дроном-камікадзе на кшталт «Ланцет» Куцурубську громаду, а також сьогодні вночі, 27 квітня, — територію Нечаянської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.