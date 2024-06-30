В суботу, 29 червня, об 13:20 біля урочища «Марʼївське» Баштанського району Миколаївської області зіткнулися два легкових автомобілі Chevrolet та Mazda.
Про це повідомили в поліції Миколаївщини.
Внаслідок аварії автомобіль Mazda перевернувся. Водії обох транспортних засобів отримали поранення.
«У результаті автопригоди обидва водії та троє пасажирів автомобіля Mazda, серед яких 8-річний хлопчик, із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичного закладу», — повідомили в поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. В поліції шукають свідків аварії.
«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 098-351-0355 або 102», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в понеділок, 24 червня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.
В суботу, 29 червня, об 13:20 біля урочища «Марʼївське» Баштанського району Миколаївської області зіткнулися два легкових автомобілі Chevrolet та Mazda.
Про це повідомили в поліції Миколаївщини.
Внаслідок аварії автомобіль Mazda перевернувся. Водії обох транспортних засобів отримали поранення.
«У результаті автопригоди обидва водії та троє пасажирів автомобіля Mazda, серед яких 8-річний хлопчик, із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичного закладу», — повідомили в поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. В поліції шукають свідків аварії.
«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 098-351-0355 або 102», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в понеділок, 24 червня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.