ДТП на Миколаївщині 29 червня. Фото: Поліція Миколаївщини

В суботу, 29 червня, об 13:20 біля урочища «Марʼївське» Баштанського району Миколаївської області зіткнулися два легкових автомобілі Chevrolet та Mazda.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Внаслідок аварії автомобіль Mazda перевернувся. Водії обох транспортних засобів отримали поранення.

«У результаті автопригоди обидва водії та троє пасажирів автомобіля Mazda, серед яких 8-річний хлопчик, із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичного закладу», — повідомили в поліції.

ДТП на Миколаївщині 29 червня. Фото: Поліція Миколаївщини ДТП на Миколаївщині 29 червня. Фото: Поліція Миколаївщини

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. В поліції шукають свідків аварії.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 098-351-0355 або 102», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в понеділок, 24 червня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.