На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

Вранці, 12 серпня, в селі Візирка на Одещині виникла пожежа в складському приміщенні із зерном. Загальна площа пожежі 2000 квадратних метра.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, постраждалих немає.

«Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось врятували поряд розташовані складські приміщення із зерном. Загиблих та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

Від ДСНС залучались 53 вогнеборця та 14 одиниць техніки, також допомагала місцева пожежна команда.

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині загасили пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, на Миколаївщині 11 серпня та в ніч на 12 серпня вогнеборці 39 разів залучались для ліквідації пожеж. П'ять з них сталися на території приватних будинків, дві — на підприємстві та 32 — в природних екосистемах.