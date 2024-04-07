Соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури, фото: bessarabiainform

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака на Одещині.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК і СП у Facebook.

Зазначимо, що у селі Приозерне Ізмаїльського району стався інцидент 2 квітня, про який повідомило видання «Бессарабія Інформ». Група людей у військовій формі затягла 14-річного підлітка до автобуса. Хлопець спротивлявся, і йому було застосовано фізичне насильство, його руки були зв'язані стяжкою. Після того, як зловмисники дізналися про його вік, вони висадили його біля в'їзду в інше село. Підліток довелося пройти пішки кілька кілометрів додому.

Про те, що сталось з хлопцем згодом дізнались у школі та соціальній службі громади. Працівники останньої разом із бабусею, яка виховує підлітка, звернулись до поліції, прокуратури, представництва Уповноваженого з прав людини.

У публікації з посиланням на соціальну працівницю Оксани Терзі вказується, що поліцейські спочатку неохоче взялись за розслідування справи, але потім після погроз публічного розголосу, провели першочергові заходи.

Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська військова прокуратура, зазначили у пресслужбі.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.