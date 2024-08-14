На Одещині сталась пожежа в складському приміщенні. Фото: ДСНС Одещини

Увечері, 13 серпня, в Пересипському районі міста Одеси виникла пожежа в складському приміщенні. Майже за півгодини вогнеборці повністю загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

На Одещині сталась пожежа в складському приміщенні. Фото: ДСНС Одещини

Зазначається, що причина пожежі - аварійний режим роботи електричного обладнання. Загиблих або постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 33 вогнеборців, від комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» - 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

На Одещині сталась пожежа в складському приміщенні. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині сталась пожежа в складському приміщенні. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині сталась пожежа в складському приміщенні. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, минулої доби, 13 серпня, на території Миколаївської області виникла 21 пожежа. Дві в житловому секторі, одна — на сміттєзвалищі та 18 — в природних екосистемах.