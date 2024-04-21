В Одеській області третій день поспіль триває пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу 19 квітня. Для гасіння були залучені роботи-рятувальники.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.
«Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області»,– йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.
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В Одеській області третій день поспіль триває пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу 19 квітня. Для гасіння були залучені роботи-рятувальники.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.
«Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області»,– йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.