В Одеській області третій день поспіль триває пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу 19 квітня. Для гасіння були залучені роботи-рятувальники.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

«Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області»,– йдеться у повідомленні.

В Одеській області пожежу після обстрілу РФ гасять роботи, фото: ДСНС Одещини

В Одеській області пожежу після обстрілу РФ гасять роботи, фото: ДСНС Одещини

В Одеській області пожежу після обстрілу РФ гасять роботи, фото: ДСНС Одещини

В Одеській області пожежу після обстрілу РФ гасять роботи, фото: ДСНС Одещини

Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.