Правоохоронець на Одещині незаконно переправляв чоловіків через кордон. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань вчергове заблокувала канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідчих, його організував заступник начальника відділу одного з правоохоронних органів.

У лютому 2024 року посадовець організував канал, до якого залучив трьох цивільних, які займались пошуком охочих за гроші незаконно покинути країну, повідомили в ДБР.

Чоловік планував маршрути та час перетину кордону поза межами пунктів пропуску та оминаючи прикордонні наряди. Клієнтів вивозили з України власним транспортом.

В ДБР заявили, що за свої послуги вони брали 6-10 тисяч доларів з людини. Група встигла заробити щонайменше на 9 чоловіках.

Правоохоронцю оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних до оборудки. Розв'язується питання щодо повідомлення про підозру цивільним спільникам посадовця.

Нагадаємо, що нещодавно, Служба безпеки нейтралізувала чергові три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги організатори схем отримували від від 6,5 до 9 тисяч доларів.