Правоохоронці Одеської області затримали двох іноземців, які намагалися незаконно вивезти українців в рефрижераторах.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням м’яса з України, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

«Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови», — сказано в повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція. Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція.

Кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6 до 8 тисяч доларів, ще по 2 тисячі євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію іншої країни — це планували зробити вже за кордоном.

Поліцейські вилучили вантажівку, товарно-транспортну документацію, телефони, через які чоловіки обговорювали перетин кордону, а також інші докази.

Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловікам загрожує до дев'яти років в'язниці. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, як на Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Румунії.