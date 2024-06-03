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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути три сім'ї з шістьма дітьми, троє з яких — напівсироти.

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Повідомляється, що батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини.

«Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо», – повідомив Микола Кулеба.

Нагадаємо, з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.