На Полтавщині судили рибалку, який кидався рибою у поліцейських. Фото: Кременчуцька газета

В Глобинському райсуді Кременчука Полтавської області судили місцевого жителя, який нетверезим плавав на катері та ловив рибу, а потім кидався нею у поліцейських.

Про це пише Кременчуцька газета.

Зазначається, що 13 жовтня 2022 року, приблизно о 17:15, поліцейські проводили рейд в акваторії Кременчуцького водосховища. Під час рейду побачили катер та захотіли перевірити законність вилову риби з нього. Спробували підпливти й побачили обвинуваченого у стані алкогольного сп’яніння.

«Він висловлювався нецензурною лайкою в бік працівників поліції, погрожував їм фізичною розправою та кидався в них рибою. Його попросили припинити протиправну поведінку, втім після цього крім риби в поліцейських полетіли ще й пластмасові ящики», — йдеться у повідомленні.

Згодом порушника вдалося затримати. У суді він визнав свою вину та попросив, щоб його суворо не карали.

Суд ухвалив покарання — рік іспитового терміну. Вирок ще не набрав законної сили.

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