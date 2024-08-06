На трасі у Миколаївській області 6 серпня загорівся причеп від вантажівки / Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 6 серпня на трасі М-14 «Одеса — Новоазовськ» поблизу села Щасливе у Миколаївському районі загорівся вантажний причіп до автомобіля MAN.

Як повідомили у Головному управлінні Дердавної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, водій вантажівки намагався самостійно загасити пожежу вогнегасниками, але не зміг та отримав опіки рук.

Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце оглянула 62-ріного водія та надали першу допомогу. Від госпіталізації він відмовився, зазначили рятувальники.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 20 квадратних метри, її причина встановлюється.

На трасі у Миколаївській області 6 серпня загорівся причеп від вантажівки / Фото: ДСНС Миколаївщини На трасі у Миколаївській області 6 серпня загорівся причеп від вантажівки / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, упродовж 5 серпня та в ніч на 6 серпня миколаївські рятувальники загасили 27 пожеж у регіоні.

Також вранці 6 серпня у Миколаєві по проспекту Корабелів сталася пожежа на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири.