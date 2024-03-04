На узбережжі Чорного моря в Одесі піротехніки знищили якірну міну.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеської області.
« 3 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення невідомого предмету на узбережжі Чорного моря. Одеські сапери ідентифікували боєприпас, як якірну міну, яку знищили у безпечному місці», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники закликали в разі, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпати його, а зателефонувати до оперативних служб та дочекатися піротехніків.
Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.
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На узбережжі Чорного моря в Одесі піротехніки знищили якірну міну.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеської області.
« 3 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення невідомого предмету на узбережжі Чорного моря. Одеські сапери ідентифікували боєприпас, як якірну міну, яку знищили у безпечному місці», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники закликали в разі, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпати його, а зателефонувати до оперативних служб та дочекатися піротехніків.
Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.