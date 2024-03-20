Піротехніки ДСНС надали допомогу постраждалому в дорожньо-транспортній пригоді чоловіку. Фото: ДСНС

Увечері, 19 березня на околиці Снігурівки Баштанського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається що з місця виконання робіт із розмінування територій регіону повертався піротехнічний розрахунок Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, який знаходиться на ротації у Миколаївській області. Згодом, вони побачили на узбіччі дороги закривавленого чоловіка.

Піротехніки надали першу домедичну допомогу постраждалому до прибуття на місце бригади швидкої медичної допомоги.

«Використовуючи власну медичну укладку, наклали кровозупинні пов'язки. До того часу до них вже під’їхав медичний розрахунок, який за правилами супроводжує саперів під час виконання завдань за призначенням», — зазначили рятувальники.

Потерпілого чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному, 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.