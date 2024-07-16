Протягом 15 та в ніч на 16 липня у Миколаївській області вогнеборці приборкали 31 пожежу на відкритих територіях. Горіли лісосмуги, пожнивні залишки чагарники та суха трава.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, пожежі виникли у всіх районох області.
Зазначається, що пожежі господарчих споруд, спровоковані займанням сухостою, ліквідували на території садово-виноградного товариства «Океан» у Галицинівській громаді (три господарчі споруди й нежитловий будинок, на присадибних дачних ділянках) та по одній споруді господарчого призначення у селищі міського типу Олександрівка Вознесенського району та на відкритій території Коблівської громади Миколаївського району.
Також у селі Сонячне в Очакові горів сінник на приватній території. За словами рятувальників, переважну більшість вогневих випадків спричинило необережне поводження з вогнем з боку громадян.
На гасіння пожеж, загальна площа яких склала понад 50 гектарів, від ДСНС працювали 160 вогнеборців, 41 одиниця техніки, з яких дві водовозки.
Надзвичайники наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.
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Протягом 15 та в ніч на 16 липня у Миколаївській області вогнеборці приборкали 31 пожежу на відкритих територіях. Горіли лісосмуги, пожнивні залишки чагарники та суха трава.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, пожежі виникли у всіх районох області.
Зазначається, що пожежі господарчих споруд, спровоковані займанням сухостою, ліквідували на території садово-виноградного товариства «Океан» у Галицинівській громаді (три господарчі споруди й нежитловий будинок, на присадибних дачних ділянках) та по одній споруді господарчого призначення у селищі міського типу Олександрівка Вознесенського району та на відкритій території Коблівської громади Миколаївського району.
Також у селі Сонячне в Очакові горів сінник на приватній території. За словами рятувальників, переважну більшість вогневих випадків спричинило необережне поводження з вогнем з боку громадян.
На гасіння пожеж, загальна площа яких склала понад 50 гектарів, від ДСНС працювали 160 вогнеборців, 41 одиниця техніки, з яких дві водовозки.
Надзвичайники наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.