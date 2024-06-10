Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець.
За словами прикордонників, вони викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.
Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець.
За словами прикордонників, вони викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.
Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.