Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець.

За словами прикордонників, вони викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

На Закарпатті поблизу кордону з Румунією знайшли тіло чоловіка / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.